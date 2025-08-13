Milan, le top news di giornata - IlMilanista.it
Milan, le top news di giornata

Stefania Palminteri
13 Agosto, 08:30
Il punto sul mercato del Milan a -5 dalla sfida col Bari: novità su De Winter, Athekame e Hojlund. Tutte le trattative in corso.

Si prospetta un’altra giornata intensa in casa Milan: la dirigenza continua a lavorare sia sul fronte entrate che su quello uscite, mentre la squadra continuerà oggi gli allenamenti sul campo in vista del primo impegno ufficiale stagionale, domenica 17 contro il Bari in Coppa Italia.

Addio Bondo

Il Milan saluta Bondo, che si trasferisce alla Cremonese in prestito per trovare più spazio e continuità. Una scelta strategica, utile per accelerare la sua crescita lontano dalle pressioni di San Siro. Il club rossonero resta vigile sul suo percorso, consapevole del potenziale del giocatore. A Cremona avrà l’occasione di trasformare il talento in rendimento concreto.

Terracciano ed Estupinan si presentano

I rossoneri aprono le porte di Casa Milan ai nuovi volti, Terracciano ed Estupiñán, pronti a calarsi in un progetto ambizioso. I due arrivi portano qualità e nuove soluzioni, arricchendo un gruppo già competitivo. Il club rossonero li accoglie come tasselli funzionali a un disegno tecnico ben preciso. L’attesa ora è tutta per vederli all’opera sul campo in partite ufficiali, dove dovranno confermare le aspettative.

Oggi ufficialità De Winter

Giornata di ufficialità in casa rossonera: De Winter diventerà a tutti gli effetti un nuovo giocatore del Milan. Difensore giovane ma già maturo, porta con sé energia e prospettiva. La sua presenza aggiunge profondità e opzioni in una retroguardia che punta a essere tra le migliori del campionato con Massimiliano Allegri. Il vero giudizio, come sempre, arriverà dal campo.

