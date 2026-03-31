Milan: futuro assicurato con Kostic e Camarda, presente da definire

Tra Kostic e Camarda il futuro dell’attacco del Milan è promettente; il nodo è il presente: da Fullkrug a Leao, le situazioni da valutare.

Uno è classe 2007 e l’altro classe 2008: stiamo parlando di Andrej Kostic e Francesco Camarda. Con loro, almeno sulla carta, il futuro dell’attacco del Milan promette bene. Negli ultimi anni il club rossonero è sempre più attento alla programmazione e per fare ciò, puntare sui giovani è essenziale.

Il futuro dell’attacco rossonero: Kostic e Camarda

Nel caso di Kostic, appena ufficializzato, è stato fatto un investimento da 3,5 milioni più bonus che possono far arrivare il totale sui 7-8 milioni, più una percentuale da dare al Partizan Belgrado in caso di futura rivendita. L’area scouting rossonera crede molto in questo giocatore, che quest’anno ha messo a segno 10 gol con il Partizan ed è già nel giro della nazionale maggiore montenegrina.

Kostic arriverà a Milan a fine stagione e nella prossima farà la spola tra Milan Futuro e Prima Squadra. Inizialmente sarà aggregato alla formazione di Oddo, ma il club ha l’intenzione di farlo crescere per poi renderlo pronto per la Serie A.

Discorso simile fatto l’anno scorso per Camarda: dopo un anno con Milan Futuro si è ritenuto fosse il momento di fargli fare le ossa in Serie A. Attualmente è in prestito al Lecce, un’avventura sfortunata per lui: un gol segnato in campionato e da circa due mesi out per un problema alla spalla, che lo ha costretto ad operarsi; stagione finita.

Il Lecce lo riscatterà lo stesso dal Milan, ma il club rossonero eserciterà il controriscatto, con Camarda che inizierà il ritiro estivo con la Prima Squadra di Massimiliano Allegri. Verrà valutato e solo in seguito si deciderà se farlo restare o concedergli un altro anno di prestito.

La cosa certa è che il Milan considera Camarda un patrimonio assoluto, con un futuro da protagonista davanti a sé. E visto l’investimento fatto per Kostic, possiamo dire lo stesso anche per lui. Se tutto andrà bene, tra un paio d’anni il Milan si ritroverà con due attaccanti pronti a giocare in Prima Squadra.

L’attacco del presente resta un’incognita

Se il futuro promette bene, l’attacco del presente è invece un grosso punto interrogativo. Ci sono parecchie situazioni incerte da valutare a fine stagione, su alcune è davvero difficile sbilanciarsi.

Partiamo da Niclas Fullkrug, che quasi sicuramente non verrà riscattato dal prestito e farà ritorno al West Ham. Poi c’è Santiago Gimenez: il suo futuro dipenderà molto dal finale di stagione, non è ancora chiaro se il Milan punterà su di lui anche per la prossima annata o se cercherà di venderlo, come si era provato a fare l’estate scorsa.

Passiamo ora agli attaccanti esterni/trequartisti: Christopher Nkunku, Rafael Leao e Christian Pulisic. La speranza è che nella prossima stagione possa essere adottato l’attacco a tre, il classico 4-3-3, che li metterebbe nei loro ruoli naturali, più a loro agio rispetto al 3-5-2 attuale dove si sacrificano a fare le punte.

Nkunku forse tra i tre è più seconda punta, ma nessuno è un vero 9. Soprattutto Leao e Pulisic, i giocatori rossoneri con la valutazione più alta, andrebbero rimessi nei ruoli in cui hanno brillato maggiormente.

Infine, c’è il “mister X”: il Milan comprerà sicuramente un centravanti in estate. Ci aspettiamo un nome di alto profilo, non una scommessa. Serve un attaccante importante, ma ad oggi gli indizi su chi potrebbe essere sono pochi. Girano tanti nomi… vedremo se l’attaccante scelto per il presente sarà all’altezza, o se bisognerà aspettare uno tra Kostic e Camarda per risolvere finalmente il problema del nove.