Milan, Trevisani lancia la stoccata: “La squadra gioca..”

Il telecronista Riccardo Trevosano ha commenato l’operato del Milan durante la sfida contro la Roma all’Olimpico

Intervenuto a Pressing, Riccardo Trevisani ha condiviso queste osservazioni sul Milan, che ha pareggiato 1-1 contro la Roma nella partita di ieri sera: “Nessuno può affermare che il Milan non stia migliorando rispetto allo scorso anno; si sta comportando meglio in vari aspetti, come la coesione, la compattezza e le performance individuali, ma il gioco è davvero deludente. È un fatto inconfutabile, il Milan non gioca bene, non si può negare”.

“Il Milan subisce molti tiri, ma Maignan è straordinario, è davvero impressionante. Per quanto riguarda l’ingresso di Fullkrug? Fullkrug ha fatto bene anche contro la Roma. È sembrato il più attivo tra i quattro attaccanti del Milan, mentre Pulisic ha avuto un’entrata poco positiva, e Nkunku e Leao hanno giocato male. “