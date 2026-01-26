Milan, le top news di giornata

Il Milan pareggia a Roma: buon risultato in ottica Champions, ma non in chiave scudetto. Intanto occhio agli ultimi giorni di mercato.

È il giorno dopo il pareggio del Milan in casa della Roma. Un pareggio che purtroppo fa guadagnare terreno all’Inter, che va a +5 in vetta, ma che per l’obiettivo dichiarato dei rossoneri, la Champions, è comunque ottimo perché mantiene la Roma a -4. Il Milan detiene inoltre gli scontri diretti a favore contro i giallorossi in virtù della vittoria dell’andata, ed è anche un punto guadagnato sul Napoli, che ha ieri perso.

Ora serve dare continuità a questo punto vincendo le prossime due partite: la prima sarà contro il Bologna e si giocherà martedì 3 febbraio.

Gli ultimi giorni di mercato

Nel frattempo, oltre al campo, quelli da oggi a lunedì, giorno prima della partita, saranno gli ultimi giorni a disposizione per fare qualcosa sul mercato. Occhio quindi a tutte le possibili situazioni, sia in entrata che in uscita. La rosa, ad oggi, dovrebbe restare questa, ma si sa, il mercato è imprevedibile.

Sul fronte rinnovi invece è fatta per quello di Maignan: l’annuncio è atteso nei prossimi giorni.