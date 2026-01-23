Milan, le top news di giornata

Roma-Milan si avvicina: Allegri valuta la formazione in base alle condizioni di Saelemaekers. Ecco le ultime sulle possibili scelte.

Mancano due giorni alla sfida tra Roma e Milan: i rossoneri hanno già ripreso da un paio di giorni gli allenamenti, in particolare ieri con una doppia seduta. I giallorossi, invece, ieri sera hanno vinto 2-0 contro lo Stoccarda in Europa League, facendo anche un po’ di turnover in vista del Milan. Ma vediamo ora le possibili scelte di Allegri, che dipenderanno anche dalle condizioni di Saelemaekers.

Il nodo Saelemaekers e le possibili mosse di Allegri

Sappiamo che ieri Saelemaekers non ha preso parte all’allenamento regolare con i compagni, limitandosi a terapie e al lavoro personalizzato. Il risentimento all’adduttore accusato nella scorsa gara col Lecce potrebbe anche costringerlo a dare forfait: tutto dipenderà dall’allenamento di oggi. Qualora riuscisse a rientrare in gruppo, sarebbe candidabile anche per una maglia da titolare. Se così non fosse, allora si può già pensare a chi prenderà il suo posto in campo. Nel caso in cui riuscisse ad allenarsi domani, invece, è probabile una partenza dalla panchina.

Al suo posto ci sono buone possibilità che Allegri possa lanciare il giovane Athekame, anche se non è ancora detta l’ultima parola. Considerata la caratura dell’avversario, il tecnico potrebbe anche inventarsi qualcosa di diverso, come Loftus-Cheek adattato sulla fascia oppure un cambio di modulo. Al momento restano vive più ipotesi. Per il resto, la formazione sembra abbastanza delineata: Allegri dovrebbe affidarsi ai titolari, con il rientro dal primo minuto di Pavlovic, Bartesaghi, Modric e Fofana.