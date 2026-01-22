Milan, Ecco il sostituto di Saelemakers: la scelta di Allegri

Saelemaekers è ancora in forte dubbio per la gara contro la Roma: mancano alcuni giorni e Allegri pensa al possibile sostituto

Come riporta Peppe Di Stefano, in diretta su Sky Sport da Milanello, che anche oggi Alexis Saelemaekers ha effettuato un allenamento individuale e sta seguendo un programma preparatorio per rientrare nel gruppo nei prossimi giorni. In vista dell’incontro di domenica sera contro la Roma, i tempi di recupero diventano cruciali.

Se riesce a unirsi al gruppo domani, ci sono buone possibilità di vederlo tra i titolari all’Olimpico. Al contrario, dovesse rientrare dopo domani, potrebbe essere convocato per la partita, ma ci sarebbero incertezze sulla sua titolarità. Se non riuscisse a recuperare per domenica, allora Athekame sarà pronto a partire dal primo minuto.

Allegri rischia di perdere il suo top per la fascia destra e questo deve spingere le cosiddette seconde linee a tenere alto il Milan in classifica. L’emergenza si manifesta a Roma, un campo molto difficile ma la squadra sa come compattarsi in queste situazioni.