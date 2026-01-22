Milan, le top news di giornata

Proseguono gli allenamenti a Milanello, le prime indicazioni di formazione in vista di Milan-Roma: molto dipenderà da Saelemaekers.

C’è stata ieri la ripresa degli allenamenti a Milanello in vista della gara con la Roma di domenica sera. Da oggi invece si potrà ragionare meglio in ottica possibile formazione, sia dei rossoneri che degli avversari, impegnati stasera in Europa League contro lo Stoccarda.

In giornata dovrebbero arrivare novità sulle condizioni di Alexis Saelemaekers, fermatosi per un risentimento muscolare all’adduttore nell’ultima partita contro il Lecce. In base alla sua presenza o meno, ci sarebbero diverse scelte di formazione. In sua assenza Allegri potrebbe valutare anche l’opzione di un cambio modulo.

Le possibili scelte di Allegri

Ci saranno poi da sciogliere altri ballottaggi in diversi reparti, come quello tra il rientrante Pavlovic e De Winter, oppure a centrocampo per il ruolo di mezzala destra tra Ricci e Fofana. E poi c’è l’attacco, con il tedesco Fullkrug, decisivo nell’ultima sfida, che scalpita per una maglia da titolare.

Per quanto riguarda invece la Roma, stasera Gasperini dovrebbe fare parecchio turnover per preservare diversi giocatori in vista della gara contro il Milan. In più, i due nuovi acquisti Malen e Vaz, non essendo ancora in lista Uefa, saranno freschi e riposati per domenica. Si prospetta dunque una sfida non troppo infuelnzata dall’impegno infrasettimanale dei giallorossi.