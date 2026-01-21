Milan, le top news di giornata

Il Milan torna ad allenarsi oggi in vista della sfida contro la Roma; Leao lavora anche nel giorno libero, mentre il mercato è in standby.

Ripartiranno oggi a Milanello gli allenamenti dei rossoneri in vista della gara di domenica sera contro la Roma. Mister Allegri aveva concesso due giorni di riposo ai suoi dopo la vittoria contro il Lecce, ma ora è tempo di ripartire per curare il big match nel dettaglio.

Nel frattempo, nonostante il giorno libero, Leao si è presentato comunque ieri a Milanello per allenarsi. Un segnale che dimostra ancora una volta come quest’anno siamo di fronte ad un giocatore diverso, più maturo e con tanta voglia di dare il massimo. Un massimo che nelle ultime gare non si è visto del tutto a causa di un fastidio all’adduttore che si porta dietro da un po’ di tempo. L’augurio è che, con una sola gara a settimana, il problema possa rientrare più facilmente.

Il mercato ancora non decolla

Intanto tiene banco anche il mercato. Al momento sono due i temi più rilevanti: il primo porta al giovane Kostic,

colpo in prospettiva per l’attacco che il Milan vorrebbe chiudere subito. Il club proprietario del cartellino, il Partizan Belgrado, continua però a chiedere più di quanto il Milan sia disposto ad offrire. Sul fronte difensore, invece, tutto tace. Ieri è spuntato il nome di Coppola del Brighton, ma la situazione non sembra in fase avanzata. Vedremo se nei prossimi giorni emergeranno nuovi nomi.