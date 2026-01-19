Milan, le top news di giornata

Il Milan vince contro il Lecce e si lancia all’inseguimento dell’Inter: ora c'è la sfida con la Roma. Attese novità su Maignan e società.

La vittoria ottenuta ieri sera a San Siro contro il Lecce lancia i rossoneri all’inseguimento dell’Inter, come seconda in classifica in solitaria. A meno tre dai nerazzurri, però, domenica prossima il Milan dovrà affrontare la Roma di Gasperini, attualmente quarta in classifica: una sfida difficile che metterà notevolmente alla prova la squadra di Allegri.

Il vantaggio del Milan per la volata

La cosa positiva, però, è che con la gara di ieri il filotto di gare ravvicinate si è concluso. Da questa settimana riprenderanno le coppe europee ed è qui che inizia il vantaggio del Milan: i rossoneri potranno sfruttare il fatto di giocare una partita a settimana, con tutte le principali pretendenti alla zona Champions che invece dovranno gestire le energie essendo impegnate su più fronti.

Le novità attese in settimana

Questa settimana ci aspettiamo anche importanti novità relative al rinnovo di Mike Maignan. Il portiere ha ormai trovato l’accordo con la dirigenza rossonera per un prolungamento fino al 2031 a 7 milioni all’anno, bonus compresi. Manca solo la fumata bianca definitiva.

Poi sono attese anche importanti novità a livello societario, con la notizia degli ultimi giorni che vedrebbe l’owner del Milan, Gerry Cardinale, intenzionato ad estinguere il debito con Elliott e quindi liquidarne anche gli uomini presenti in società.