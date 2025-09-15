Milan, le top news di giornata

Il giorno dopo Milan-Bologna 1-0: due infortuni da valutare: Pavlovic rassicura, Maignan preoccupa. Oggi giorno di riposo a Milanello.

È il giorno dopo della vittoria per 1-0 del Milan contro il Bologna, un successo convincente arrivato ieri sera nel segno di Luka Modric. Una vittoria importante, che però ha lasciato qualche strascico a livello di infortuni con due giocatori da valutare.

Situazione infortuni: Maignan e Pavlovic

Per Pavlovic, uscito al 45’ per un risentimento muscolare al flessore sinistro, non sembra nulla di grave: all’uscita dallo stadio lo stesso giocatore ha tranquillizzato sulle sue condizioni. Diverso invece il discorso per Maignan: il problema al polpaccio destro potrebbe tenerlo fuori anche a lungo. Il portiere è stato visto lasciare lo stadio in stampelle e Allegri ha già escluso il suo impiego per la prossima partita contro l’Udinese.

Oggi riposo a Milanello

Niente allenamenti oggi: i rossoneri riprenderanno domani, godendosi intanto un successo prezioso. Un’altra porta inviolata, un Rabiot dominante in mezzo al campo, l’eterno Modric e cambi entrati benissimo in partita (Ricci, Nkunku, Pulisic su tutti). Ancora da ritrovare invece Gimenez, che dopo un mercato turbolento deve probabilmente recuperare un po’ di tranquillità: ieri poco lucido sotto porta, anche se, come sottolineato da Allegri, ha giocato bene con la squadra e corso tanto.