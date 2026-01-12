Bergomi: “Allegri ha valutato più difficile Como che Fiorentina”

Beppe Bergomi analizza il momento del Milan a Sky e ha qualche perplessità sul calendario assegnato ai rossoneri.

In seguito alla sfida terminata in pareggio tra Fiorentina e Milan di ieri, in molti hanno provato a spiegare e commentare il secondo pareggio di fila dei rossoneri, che stanno attraversando un periodo non brillantissimo. Tra quelli che hanno analizzato la situazione c’è stato anche l’ex calciatore, oggi opinionista a Sky, Beppe Bergomi, che nel consueto appuntamento al Club ha parlato del Milan soffermandosi su un calendario piuttosto discutibile assegnato alla squadra di Allegri.

I rossoneri, infatti, hanno giocato venerdì contro il Cagliari nell’anticipo, per poi però scendere in campo giovedì sera nel posticipo infrasettimanale contro il Genoa, avendo così poco tempo per recuperare in vista della gara contro la Fiorentina disputata ieri. In questo senso Bergomi ha ipotizzato anche che Allegri abbia fatto turnover proprio contro i viola, considerando la prossima sfida di recupero contro il Como potenzialmente più insidiosa.

Il ragionamento di Bergomi sul calendario del Milan

“Chi studia il calendario poi ce lo spiegherà: il Milan lo fanno giocare di venerdì contro il Cagliari e poi di giovedì contro il Genoa. Secondo me Allegri ha valutato tra le due partite, come più difficile, quella con il Como rispetto che quella contro la Fiorentina. Penso che l’abbia ragionata così”.