Ambrosini: “Max ha le spalle larghe per reggere il peso del Milan”

L'analisi di Massimo Ambrosini sul Milan: le chance nella corsa scudetto, Allegri, Leao, Fullkrug e il mercato.

L’ex centrocampista rossonero Massimo Ambrosini ha recentemente rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, nella quale ha parlato ampiamente di Milan, spaziando dalla lotta scudetto al mercato, fino all’analisi di alcuni singoli. Ecco un estratto.

Le parole di Ambrosini

Sul trio che guida la corsa scudetto:

“Mancano ancora tante giornate e il distacco è recuperabile sia dalla Juventus sia dalla Roma. I risultati dell’ultimo weekend però hanno creato un primo strappo in classifica e questo gap potrebbe diventare ancora più importante se Inter, Milan e Napoli faranno il loro dovere nei recuperi della prossima settimana”.

Su chi sia la favorita:

“Per la qualità del gioco e per continuità del progetto tecnico dico Inter, mentre per la capacità di non mollare mai e per la consapevolezza trovata durante l’emergenza infortuni dico il Napoli. Anche il Milan va però tenuto in considerazione per la solidità e il cinismo mostrati”.

Se si aspettava un Milan così in alto:

“No, ma va dato atto che al Milan il lavoro è stato fatto in maniera corretta e seguendo un’idea tattica precisa. Dal punto di vista dell’organico Inter e Napoli sono più forti, ma i rossoneri hanno il vantaggio di potersi concentrare solo sul campionato. Non è una banalità, ma una situazione da sfruttare per una formazione che numericamente e tecnicamente è inferiore rispetto a nerazzurri e azzurri”.

Su Leao centravanti:

“Per me, riguardo al suo utilizzo da prima punta, c’è ancora qualcosa da valutare e da sistemare. Anche stando spalle alla porta, il lavoro sporco e la lotta sui palloni alti non rientreranno mai nel suo DNA. Giocando in appoggio ad una prima punta può invece mostrare le sue caratteristiche”.

Sull’arrivo di Fullkrug:

“Ha caratteristiche e qualità che al Milan mancavano. Fullkrug adesso non ha una condizione atletica per essere titolare, ma può essere importante in certi spezzoni di gara o, con il passare del tempo, anche dal primo minuto. Magari insieme a Leao e Pulisic in una squadra più offensiva”.

Sui principali meriti di Allegri:

“Accentrare su di sé tutte le discussioni che in passato hanno portato la società, e di conseguenza la squadra, a essere sballottate. Max ha le spalle larghe per reggere il peso del Milan e così facendo ha alleggerito i calciatori. Dopo la prima sconfitta in casa contro la Cremonese, se lui non avesse fatto da scudo al gruppo, chissà cosa sarebbe potuto succedere. Inoltre ha questa capacità di vincere gli scontri diretti grazie a un calcio fatto di resistenza e attenzione”.

Se si aspetta qualche altro innesto nel mercato di gennaio:

“Se il Milan riuscisse a trovare un’alternativa di spessore in difesa, sarebbe importante. I dirigenti staranno attenti, ma oltre a questo, non credo che ci saranno altri innesti. Per esempio un vice Saelemaekers più esperto di Athekame. I rossoneri hanno da giocare ventuno partite di campionato e nessun incontro nelle coppe. In più possono contare su elementi polivalenti con Bartesaghi, De Winter, Loftus”.