Milan, le top news di giornata

Giornata di viglia in casa Milan: alle 12 la conferenza di Allegri. Restano da sciogliere diversi dubbi di formazione in vista del Bologna.

In casa Milan è giornata di vigilia della sfida di campionato contro il Bologna di domenica sera. Oggi ci sarà la conferenza stampa di Allegri e in seguito la rifinitura per sciogliere gli ultimi dubbi di formazione.

Conferenza di Allegri

Oggi alle ore 12 si terrà la conferenza stampa di Massimiliano Allegri che risponderà alle domande dei giornalisti in vista della sfida casalinga di domenica sera contro il Bologna. Grazie alla conferenza ne sapremo sicuramente di più sulle possibili scelte di formazione e su come la squadra si è preparata con la sosta nazionali di mezzo. Chissà se ci sarà spazio anche per qualche domanda relativa agli ultimi arrivati: Rabiot, Nkunku e Odogu, su cui Allegri non ha ancora avuto modo di dire nulla pubblicamente.

Gli indizi sulle scelte di formazione

Sicuramente la giornata di oggi sarà decisiva per sciogliere anche gli ultimi dubbi di formazione. Tra i ballottaggi ancora aperti c’è quello Pavlovic – De Winter, col secondo che si candida per la sua prima apparizione in maglia Milan. A centrocampo è pronto per giocare dal primo minuto l’appena arrivato Adrien Rabiot; a farne le spese potrebbe essere Fofana, ma non è escluso che possano giocare entrambi, con Loftus-Cheek più avanzato al posto di Pulisic, che dopo le due partite in nazionale potrebbe essere impiegato a partita in corso. Scalpita Nkunku per l’esordio in rossonero, ma dovrebbe partire dalla panchina. Gimenez verso una maglia da titolare per reggere il reparto offensivo.