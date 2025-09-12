Rabiot: “Il progetto di Allegri mi ha convinto a venire al Milan”

Tra pochi minuti parlerà per la prima volta Adrien Rabiot come nuovo giocatore del Milan. Segui la live testuale!

Ci siamo. È arrivato il momento di conoscere il nuovo centrocampista del Milan. Tra pochi minuti Adrien Rabiot parlerà per la prima volta come giocatore rossonero. Qui su ilMilanista.it potrete seguire il live testuale:

Ho una grande voglia di giocare sono pronto, sono allenato. Sono qui per dare una mano, se il mister mi mette in campo farò di tutto per aiutare la squadra a vincere.

Con Allegri abbiamo condiviso tanto, mi sono trovato subito bene con lui alla Juve. Ha la mentalità giusta per vincere, è un vincente e vive per il calcio, come me. Abbiamo un grande feeling, anche quando è andato via dalla Juve abbiamo continuato a parlare e ci siamo anche visti. Oltre a essere un grande allenatore, è una grande persona.

Le sensazioni sono buone, il gruppo ha voglia di vincere e giovani con voglia di imparare. Mi sono trovato subito bene in allenamento, l’ambiente è positivo, ho trovato grande disponibilità da parte di tutti, sono stati tutti gentili con me e con la mia famiglia.

E’ successo tutto negli ultimi giorni di mercato. Ho parlato con Allegri quando è arrivato al Milan, ma io ero al Marsiglia. Poi quando è successo quello che è successo il mister mi ha richiamato, mi ha raccontato il progetto e alla fine è andato tutto veloce. Siamo riusciti a chiudere questa trattativa.

Maignan mi ha parlato bene del Milan, anche Theo Hernandez mi ha detto che mi sarei trovato bene perché è una grande famiglia si lavora bene. Anche Allegri ha già lavorato qui, è molto legato al club. Non voglio dire che mi hanno convinto perché parliamo di un grande club, ma è importante comunque avere un feedback da chi è qui o è già stato qui. Mi hanno parlato tutti bene del Milan. Ero sicuro che stavo facendo la scelta giusta.

Al PSG sono stato tanti anni e ho giocato con giocatori forti, alla Juventus ho giocato tante partite, più di 200. Al Marsiglia ho fatto un anno al top. Voglio continuare ad avere fame di vincere e di fare gol e assist e aiutare la squadra. Voglio anche aiutare i più giovani, qui ce ne sono tanti. Sono qui per aiutare il Milan a tornare a vincere e a fare grandi cose. La scorsa stagione è stata brutta per il Milan, che deve lottare sempre per vincere trofei. Porto la mia leadership e il mio carattere. Venire qui è stata la scelta giusta. Vogliamo tornare a giocare la Champions il prossimo anno.

Ho seclto di giocare nel Milan piuttosto che giocare la Champions in altre squadre che magari non possono puntare a vincerla o andare avanti. Ho preferito venire qui con il progetto del mister e avere il prossimo anno una squadra forte che possa lottare in Champions. Non solo giocarla, vincerla è difficile, ma avere l’ambizione di fare grandi cose. Potevo andare in altri club che facevano la Champions, ma il progetto di Allegri mi ha convinto a venire qui.

Ho detto ai tifosi del Marsiglia tutto quello che penso con un post su Instagram. Sono stato lì una sola stagione, ma è stato un anno intenso, è stato tutto molto bello.

Con Rowe nulla di speciale, ci siamo anche mandati dei messaggi dopo che lui è andato al Bologna e io al Milan. Ci vedremo domenica a San Siro, sarò contento di vederlo e lui sarà contento di vedermi. Lui è un bravo ragazzo. Quello che è successo a Marsiglia è stata una cosa di spogliatoio che può succedere ovunque, non ha cambiato il nostro rapporto.

Ci sono giocatori esperti e giovani, ci sono stati cambiamenti, non è facile creare un gruppo in poco tempo, ma cercheremo di farlo, Allegri è bravo a creare un gruppo e una mentalità giusta. C’è grande qualità in questa squadra, poi sarà il campo a parlare, ma io sono fiducioso. Abbiamo giocatori come Modric che ha grande esperienza. In nazionale ho parlato con Mbappè di Modric e mi ha detto che è una grande persona oltre che un grande giocatore. Dovremo conoscerci meglio tutti, ma ho trovato sernità e tanta voglia di lavorare e fare bene. La base è buona.

Sono qui per fare una grande stagione. Se uno viene al Milan è per vincere. Io farò di tutto per aiutare la squadra ad arrivare in alto. A febbraio e marzo vedremo dove saremo, ora dobbiamo pensare solo a lavorare e seguire il mister che sa come si gestisce un club così.

La Juve ha preso giocatori forti in avanti, può essere sicuramente una delle pretendenti per lo scudetto.

San Siro è uno stadio che mi piace, mi porta bene e spero di fare gol e grandi cose con la maglia del Milan. E’ un bellissimo stadio con tifosi straordinari. So che al momento i tifosi sono un po’ arrabbiati, ma abbiamo bisogno di loro e del loro sostegno in ogni partita. I nostri tifosi sono una parte importante della squadra, ora tocca a noi dimostrare di meritarci il loro sostegno.

Posso fare tutti i ruoli a centrocampo, sia a 2 che a 3. Con De Zerbi ho giocato anche più alto. Posso fare tutto, poi dipende come deciderà di giocare il mister. Nel 5-3-2 il mio ruolo preferito è mezzala sinistra, posso giocare anche in un centrocampo a due o alle spalle della punta. Non ho parlato ancora bene con il mister, ma sono disposto a giocare ovunque.

L’ultimo anno nella Juve ho fatto 10-11 gol. Mi piace fare gol e assist. L’anno scorso ho fatto dieci gol senza giocare le coppe, proverò a ripetermi. Il mister mi spinge ad andare avanti ed essere protagonista con gol e assist. Inserirmi in area o essere pericoloso sui calci piazzati. Voglio fare almeno dieci gol come l’anno scorso, poi se potrò farne di più meglio. Negli ultimi anni, parlando con Allegri e De Zerbi, mi hanno convinto che posso essere quel giocatore bravo ad inserirsi e fare gol.