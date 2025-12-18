Milan, le top news di giornata

Stasera Napoli-Milan di Supercoppa, le ultime di formazione e dubbio Leao. Gimenez si opera stamattina, il suo sostituto sarà Fullkrug.

It’s matchday! Il Milan stasera affronta il Napoli nella semifinale di Supercoppa Italiana all’Al-Awwal Park di Riyad. Vediamo le ultime in vista del match e anche in ottica mercato, perché tutto sta per infiammarsi in vista di gennaio.

Le ultime da Riyad

Per quanto riguarda la gara di stasera, Allegri dovrebbe schierare lo stesso undici visto a San Siro contro il Sassuolo domenica in campionato, ad eccezione di De Winter al posto di Gabbia, che non è partito per Riyad a causa di un problema al ginocchio. È partito invece con la squadra, ma resta al momento in dubbio Rafa Leao: il portoghese sosterrà un provino stamattina e, se l’esito sarà positivo, Allegri lo porterà almeno in panchina.

Il Milan ha scelto Fullkrug

Intanto il Milan si muove concretamente sul mercato per rinforzare il reparto offensivo. Dopo la notizia del problema di Gimenez, più grave del previsto e che lo costringerà a operarsi proprio questa mattina, la dirigenza rossonera ha scelto Fullkrug. L’attaccante tedesco del West Ham può arrivare in prestito con diritto di riscatto fino al termine della stagione e avrebbe già dato il suo sì ai rossoneri.