Fullkrug-Milan, c’è il sì del giocatore: pronta l’offerta al West Ham

Il Milan si muove ufficialmente per Fullkrug: offerta di prestito con diritto di riscatto. Il piano per averlo a disposizione già a gennaio.

Era nell’aria e lo abbiamo anticipato anche questa mattina: il Milan ha scelto Fullkrug come rinforzo offensivo e sta iniziando anche a muoversi concretamente. L’obiettivo è averlo a disposizione il prima possibile per dare una mano alla squadra, motivo per cui servirebbe trovare l’accordo prima della fine del 2025, così da poterlo utilizzare già nei primi impegni di gennaio.

Secondo quanto riportato da Sky Sport DE, il Milan avrebbe già presentato la prima offerta ufficiale al West Ham. Un prestito con diritto di riscatto che gli Hammers starebbero valutando in queste ore.

Fullkrug vuole il Milan

Per quanto riguarda il giocatore, nei giorni scorsi l’esperto di mercato Fabrizio Romano aveva parlato di offerte dalla Bundesliga, ma queste al momento sarebbero passate in secondo piano di fronte all’interessamento del Milan. Con lo stesso Fullkrug che avrebbe indicato il club rossonero come destinazione preferita.

Tutti i tasselli potrebbero andare al loro posto nei prossimi giorni, novità sono attese a breve.