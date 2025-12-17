Milan, le top news di giornata

Le ultime dalla sponda Milan in vista della semifinale di Supercoppa contro il Napoli e novità sul fronte Gimenez: si dovrà operare.

È giornata di vigilia in casa Milan del match contro il Napoli, valido per la semifinale di Supercoppa Italiana. Chi vince affronterà la vincente tra Inter e Bologna nella finale di lunedì. Vediamo le ultime in vista del match e non solo.

Il punto verso Napoli-Milan

La squadra si trova già a Riyadh, dove si svolgerà la gara, e oggi pomeriggio è prevista la rifinitura. Per quanto riguarda le possibili scelte di formazione, Allegri dovrebbe affidarsi ai titolari, ma con qualche cambio: De Winter prenderà il posto dell’assente Gabbia. Fofana potrebbe invece riprendersi il suo posto a centrocampo dopo aver saltato qualche partita per infortunio, il ballottaggio è aperto con Loftus-Cheek. In attacco la coperta è corta: Gimenez è assente e Leao è solo a mezzo servizio. Il 10 portoghese è in fase di recupero e non ha ancora molti minuti nelle gambe. Verrà quindi confermata quasi sicuramente la coppia Pulisic–Nkunku. Comunque già dopo la rifinitura di oggi avremo più informazioni sulle possibili scelte di Allegri.

Gimenez ricorrerà all’operazione

Gimenez si opera, è questa la notizia del giorno in casa Milan. Il problema alla caviglia non è stato risolto attraverso le terapie conservative e quindi il giocatore, insieme al club, ha deciso di ricorrere alla chirurgia per risolvere una volta per tutte la situazione. Il lato negativo è che si prevedono altri due mesi di stop, che si aggiungono ai due già trascorsi con Gimenez fuori. Stagione fortemente compromessa per l’attaccante messicano.

Il Milan nel mercato di gennaio correrà sicuramente ai ripari per aggiudicarsi un nuovo attaccante. Niclas Fullkrug è al momento il nome più papabile, con un’operazione in prestito fino a giugno.