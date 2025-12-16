Parla l’agente di Allegri: “Sul mercato del Milan vi dico…”

Giovanni Branchini, agente di Massimiliano Allegri, è intervenuto ai microfoni di calciomercato.it in cui ha parlato del mercato del Milan

Giovanni Branchini, agente di Massimiliano Allegri, ha parlato a calciomercato.it in merito al calciomercato del Milan di gennaio:

“Cosa serve al Milan a gennaio? Quello che serve al Milan lo sanno solo i dirigenti del Milan, loro sanno le strategie, quali sono gli obiettivi reali e le disponibilità.

Che l’organico abbia qualche difficoltà ad essere competitivo lo abbiamo visto, è probabile che ci sia l’esigenza di puntellare la squadra. Ma ripeto che dall’esterno è difficile fare un commento intelligente, solo chi ha il controllo della strategia del club può rispondere in modo intelligente a questa domanda”.