Verso Napoli-Milan di Supercoppa: la designazione arbitrale

Verso Napoli-Milan, la designazione arbitrale per la semifinale di Supercoppa a Riyad: ecco arbitro, assistenti e VAR scelti per il match.

Stiamo ormai entrando nel clima della Supercoppa Italiana. In palio il primo trofeo della stagione, che verrà assegnato non con una finale secca, ma con il formato Final Four introdotto già dall’anno scorso, con semifinale e finale a Riyad, in Arabia.

Il Napoli affronterà il Milan giovedì 18 alle 20, mentre Bologna e Inter si sfideranno il giorno successivo alla stessa ora. La finalissima è in programma per lunedì 22.

Il team arbitrale di Napoli-Milan

Il direttore di gara scelto per Napoli-Milan sarà Luca Zufferli della sezione di Udine. Con lui, gli assistenti saranno Imperiale e Rossi, il quarto uomo Pezzuto, mentre il VAR sarà affidato ad Aureliano con Dionisi come assistente.