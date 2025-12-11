Shock Milan, Tare pensa a un clamoroso scambio in Serie A / Calciomercato

I rossoneri lavorano in vista della sessione invernale, quando ci sarà necessità di accontentare Allegri per puntare davvero allo scudetto

Lavori in corso in casa Milan. I rossoneri continuano a progettare le mosse per il mercato di gennaio, quando Tare sarà chiamato ad accontentare le richieste di Allegri. Il tecnico ha indicato alla società le tre necessità per rinforzare la rosa: un difensore centrale, un esterno e a tutta fascia e un attaccante. E proprio riguardo a quest’ultimo tassello arrivano incredibili novità.

Il Milan si muove, sono diversi i nomi individuati da Tare per l’attacco rossonero. Occasioni di mercato, sogni proibiti e giocatori in grado di colmare la necessità almeno fino all’estate. Ci sono tre strade individuate in via Aldo Rossi. E attenzione allora proprio alla prima, perché potrebbe essersi aperto un clamoroso spiraglio per accontentare Allegri.

Tra i nomi individuati da Tare, infatti, c’è quello di Lorenzo Lucca. L’attaccante del Napoli potrebbe ritrovarsi chiuso dopo l’esplosione di Hojlund e il ritorno imminente di Lukaku e per questo potrebbe essere ceduto in prestito, dopo un riscatto anticipato da parte dei partenopei. Per questo c’è chi ha ipotizzato uno scambio proprio con il Milan, con Loftus-Cheek destinato a fare il percorso inverso. Lo scenario va tenuto in considerazione, ma secondo quanto raccolto dalla nostra redazione è tutt’altro che scontato. Anzi. Tanti gli ostacoli: dal riscatto anticipato alla poca volontà reciproca di rinforzare dirette concorrenti. Senza dimenticare, ovviamente, che per Allegri l’inglese è parte integrante del progetto.