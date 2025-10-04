Clamoroso Milan, colpo folle a gennaio: “Scippo alla Juventus!”

Altro intreccio di calciomercato tra Juventus e Milan alle porte: attenzione a un nome pesante che potrebbe infiammare il mercato di gennaio

Oltre allo scontro in campo, attenzione anche agli intrecci di calciomercato tra Milan e Juventus. In effetti negli ultimi tempi abbiamo sentito parlare molto di possibili trattative tra i due club, ma anche di possibili derby di mercato per obiettivi in comune.

In estate il tema più caldo è stato quello relativo a Dusan Vlahovic, che era in uscita dalla Juve e corteggiatissimo dal Milan su precisa indicazione di Max Allegri. Alla fine non se ne è fatto più nulla, ma adesso attenzioni ad altre piste che potrebbero infiammarsi già in vista di gennaio.

Questa volta parliamo di un obiettivo di mercato che rossoneri e bianconeri condividono, ormai già da diverso tempo. Ci riferiamo a Joshua Zirkzee, che piace sia al Milan che alla Juventus sin dai tempi di Bologna. E adesso il duello di calciomercato tra e due big di Serie A potrebbe riproporsi. A tal proposito, nelle scorse ore sono arrivate novità decisamente pesanti.

L’attaccante olandese classe 2001 non è mai riuscito a lasciare il segno in Premier League da quando indossa la maglia del Manchester United e sembra ormai fuori dai piani di Ruben Amorim. Per questo un addio già nel prossimo calciomercato invernale appare sempre più realistico. E c’è di più.

Juventus e Milan stanno seguendo da vicino la situazione perché cercano rinforzi davanti e vedono in Zirkzee un’occasione interessante. Anche perché, stando a quanto abbiamo accolto nelle ultime ore, lo Uinted potrebbe anche aprire alla formula del prestito con diritto di riscatto. Inoltre l’ingaggio di Zirkzee sarebbe ancora relativamente alla portata.

I rossoneri potrebbero dunque approfittarne e soffiare il colpaccio ai rivali bianconeri, che però potrebbero anche mettere sul piatto uno scambio proprio con Vlahovic. Da tenere d’occhio anche il Como, che starebbe sognando un affondo clamoroso sempre in prestito a gennaio. Quel che pare certo è che Zirkzee potrebbe tornare a infiammare il mercato della nostra Serie A già nel prossimo futuro.