Milan show e Tare rilancia sul mercato: ecco chi vuole comprare!

Il Milan brilla in campo e, dopo la grande vittoria contro il Napoli, attenzione anche alle prossime mosse di calciomercato di Tare

La grande vittoria di San Siro contro il Napoli campione d’Italia di Conte ha dato ulteriore slancio ed entusiasmo a un Milan che è certamente partito col piede giusto in questa stagione. Sulla squadra si vede la mano di mister Allegri, ma si vedono anche gli effetti di un calciomercato estivo sicuramente positivo.

Tare ha infatti portato a Milano giocatori di grande spessore e qualità, ma c’è anche da sottolineare che non proprio tutti gli obiettivi di mercato sono stati centrati. Anzi, per fare il definitivo salto di qualità per puntare davvero in alto, qualche tassello in più potrebbe effettivamente servire. E proprio per questo il Ds rossonero si sta già guardando attorno in vista delle prossime sessioni di calciomercato.

Milan, ecco i prossimi obiettivi di calciomercato di Tare

Partiamo dalla priorità, che sarebbe sempre quel difensore centrale di spessore ed esperienza che doveva arrivare già in estate. In vista di gennaio, sarebbe proprio questo il primo colpo di mercato sulla lista del Milan. Piace sempre Joe Gomez del Liverpool, così come Thomas Kristensen dell’Udinese. Sempre in casa bianconera poi, occhio anche a Oumar Solet, mentre tra i pupilli di Tare c’è pure Mario Gila, che sembra destinato a lasciare la Lazio nel prossimo futuro. Sullo sfondo anche Berat Djimsiti, che è in scadenza di contratto con l’Atalanta alla fine di questa stagione. Non solo il difensore centrale, però.

Occhio infatti anche alle fasce. Con Allegri sempre più intenzionato a puntare sul 3-5-2, oltre a un centrale in più potrebbe servire anche qualche altro esterno. A sinistra Estupinan non convince ancora a pieno e Bartesaghi è alle prime armi, così come Athekame a destra. Saelemaekers è dunque l’unica certezza sugli esterni. A tal proposito, attenzione l nome di Marco Palestra, talento italiano di 20 anni di proprietà dell’Atalanta che si sta mettendo in mostra in prestito al Cagliari. Il Milan lo avrebbe messo nel mirino per il futuro, anche se il prezzo sta rapidamente salendo.

Ovviamente, non sono escluse anche altre piste che potrebbero spuntare nelle prossime settimane. Quel che è certo è che Tare è già al lavoro in vista delle prossime sessioni di calciomercato del Milan con l’obiettivo di rinforzare ancora la rosa a disposizione di Allegri.