Milan, le top news di giornata

Stefania Palminteri
Milano
28 Settembre, 09:10
Milan-Napoli, le ultime: probabile formazione rossonera, Leao torna in panchina e la Curva Sud rientra a San Siro per sostenere la squadra.

Oggi è il giorno del big match col Napoli e c’è grandissima attesa per questa sfida prestigiosa in programma stasera a San Siro. Vediamo ora la probabile formazione rossonera e le ultime notizie in casa Milan in vista della partita di stasera.

La probabile formazione del Milan

Ieri in conferenza stampa Allegri ha dichiarato di dover risolvere ancora diversi dubbi di formazione. In realtà è probabile che venga confermata la stessa squadra vista domenica scorsa contro l’Udinese. Gli unici ballottaggi ancora aperti sono quello tra Fofana e Loftus-Cheek e quello tra Gimenez e Nkunku, ma al momento sembrano favoriti sia Fofana che Gimenez. Proprio Gimenez, dopo essersi finalmente sbloccato, ha bisogno di fiducia per continuare a segnare. Leao torna finalmente tra i convocati e partirà dalla panchina.

Il ritorno della Sud a San Siro

La buona notizia riguarda la Curva Sud, che ritornerà ufficialmente a tifare a San Siro. Dopo alcune partite casalinghe insolitamente silenziose, i rossoneri potranno contare di nuovo sul caldissimo supporto del tifo. Dopo le presenze in trasferta, gli ultras puntano a spingere la squadra anche in casa. Una svolta che arriva a pennello per un match delicato come quello di stasera contro il Napoli.

