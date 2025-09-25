Milan, le top news di giornata

Le news di giornata in casa Milan: Leao torna ad allenarsi in gruppo. Il consiglio comunale discute il futuro di San Siro.

Oggi in casa Milan riprendono gli allenamenti in vista della sfida di domenica sera contro il Napoli e in gruppo potrebbe rivedersi anche Rafa Leao. Giornata importante anche sul fronte stadio, il Consiglio comunale infatti si riunirà per discutere il futuro di San Siro.

Leao verso il rientro

Il vice di Allegri, Landucci, dopo la partita di Coppa Italia col Lecce, ha parlato di un Leao che sta bene e che dovrebbe tornare in gruppo già da oggi, con buone possibilità di essere convocato per il big match di domenica col Napoli. Un rientro fondamntale per il Milan, che ritrova il suo numero 10 dopo oltre un mese di stop. L’ultima gara del portoghese risale alla sfida di Coppa Italia del 17 agosto contro il Bari, in cui aveva segnato ma anche accusato quel problema muscolare al soleo che lo ha tenuto fermo fino ad ora.

San Siro, oggi si riunisce il consiglio comunale

Sul tema stadio la situazione prosegue: dopo l’approvazione della Giunta, oggi tocca al consiglio comunale decidere se autorizzare Milan e Inter all’acquisto di San Siro e delle aree circostanti. La votazione ufficiale è invece prevista per il 29. Scaroni, presidente del Milan, si è detto fiducioso che questa volta il progetto del nuovo stadio possa finalmente andare in porto, Milano ha davvero bisogno di un nuovo stadio.