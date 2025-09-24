Milan, le top news di giornata
Home > News Milan

Milan, le top news di giornata

Stefania Palminteri
Milano
24 Settembre, 09:04
Santiago Gimenez
Vittoria convincente in Coppa Italia, Gimenez e Nkunku a segno, clean sheet e buone notizie da Leao che rientra per il match contro il Napoli

Il Milan è reduce da un’altra prova molto convincente: la vittoria contro il Lecce di ieri sera in Coppa Italia per 3-0 ha dato molti segnali positivi, e ora testa al big match di domenica sera contro il Napoli.

Santiago Gimenez finalmente a segno

La buona notizia è un Santiago Gimenez finalmente sbloccato, che dopo le varie occasioni da gol sprecate in campionato, ha trovato la sua prima rete stagionale e ora non ha nessuna intenzione di fermarsi. Poi c’è anche Nkunku, che alla prima presenza da titolare è andato a segno e ha gonfiato il suo primo palloncino in rossonero. Le altre note positive riguardano l’intera squadra, capace di dare continuità ai risultati e alle prestazioni, portando a casa un altro clean sheet, il quarto, e la quarta vittoria consecutiva.

Leao verso il rientro col Napoli

Il vice di Allegri, Landucci, nel post-partita ha fatto il punto sulle condizioni di Leao. Il 10 portoghese è praticamente guarito dal problema al soleo e da domani rientrerà regolarmente ad allenarsi in gruppo. Per la sfida di domenica contro il Napoli sarà finalmente a disposizione.

Leggi anche

Riccardo Focolari · 23 Settembre, 23:36
Post-partita, Landucci: “Molto contento dell’atteggiamento”
Intervenuto nel post-partita di Milan-Lecce 3-0, il vice di Allegri, Landucci commenta la vittoria, il gol di Gimenez e i prossimi impegni
Riccardo Focolari - 23 Settembre, 23:28
Post-partita, Gimenez: “Non ho mai pensato di lasciare il Milan”
Stefania Palminteri - 23 Settembre, 20:50
Pre partita, Landucci: “Nessuna partita è facile, dovremo sudare”
Stefania Palminteri - 23 Settembre, 20:45
RIVIVI IL LIVE| Milan-Lecce 3-0: i rossoneri avanzano agli ottavi
Stefania Palminteri - 23 Settembre, 20:40
Pre partita, De Winter: “Questa è una partita che dobbiamo vincere”
Stefania Palminteri - 23 Settembre, 20:00
Milan-Lecce: ecco le formazioni ufficiali del match
Stefania Palminteri - 23 Settembre, 16:30
Braida: “Vedo un Milan disciplinato, che è fondamentale”
x