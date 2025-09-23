Milan, le top news di giornata

Milan-Lecce di Coppa Italia, le ultime: probabili cambi di Allegri, gestione di Modric e dubbi su Maignan. Ecco chi potrebbe partire titolare

Stasera alle 21 il Milan scenderà in campo per i sedicesimi di Coppa Italia contro il Lecce. Vediamo come arrivano i rossoneri e alcune possibili scelte di Massimiliano Allegri.

Turnover moderato per Allegri

Allegri ha dichiarato che non sarà per forza un’occasione per far riposare chi ha giocato di più e dare spazio a chi ha giocato di meno: conta vincere la partita e passare il turno, senza se e senza ma, magari senza arrivare ai calci di rigore che sono sempre una lotteria. Qualche cambio, però, rispetto alla gara di sabato scorso ci sarà. Sicuro l’ingresso di Ricci al posto di Modric, il croato (40 anni) va comunque gestito. Per il resto, i nomi più quotati tra quelli che hanno trovato meno spazio finora sono Nkunku, De Winter, Athekame e Bartesaghi, che potremmo vedere in campo o dall’inizio o a gara in corso.

La situazione Maignan

Per quanto riguarda Mike Maignan, portiere e capitano, Allegri aveva detto che smaltito il problma al polpaccio, sarebbe rientrato regolarmente in porta contro il Lecce. Tuttavia, da Milanello trapela che non è ancora sicuro se verrà rischiato o meno. In caso di riposo precauzionale del francese, è pronto Terracciano.