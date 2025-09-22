Tare vuole un fenomeno, arriva la conferma: “Il Milan è in pole!”

Il Milan già alla ricerca di nuovi rinforzi in vista delle prossime sessioni di calciomercato: c'è un talento che ha stregato Tare e Moncada

Mentre il Milan guidato da Allegri pensa a centrare gli obiettivi sul campo, ai piani alti di Via Aldo Rossi si pensa sempre anche al futuro, con un occhio alle prossime mosse di calciomercato da mettere in atto. Sappiamo che qualcosa potrebbe muoversi già in vista della prossima sessione di mercato di gennaio, soprattutto per quei reparti in cui non sono arrivati i rinforzi attesi in estate.

Parliamo ad esempio della difesa, dove mancano forse un paio di tasselli. Un centrale sarà sicuramente uno dei prossimi obiettivi di calciomercato del Milan, ma non è escluso che Tare e soci si muoveranno anche per rimpolpare le corsie esterne visto che al momento non ci sono ancora grandi sicurezze per quanto riguarda i terzini.

Detto ciò, però, c’è anche dell’altro che sta bollendo in pentola in casa Milan. In particolare, attenzione a un vero e proprio gioiello che ha stregato i rossoneri e che può seriamente tornare di moda in vista delle prossime sessioni di mercato.

Milan, obiettivo di calciomercato confermato

Come abbiamo già avuto modo di raccontarvi nelle scorse settimane, c’è un baby fenomeno nei pensieri di Tare, Moncada e anche mister Allegri. Parliamo del centrocampista francese classe 2007 Ayyoub Bouaddi, talento assoluto di proprietà del Lille. Il Milan lo ha messo sulla propria lista di obiettivi già da diverso tempo, ma in queste ore sono arrivate nuove e importanti conferme in ottica futura.

Sul ragazzo 17enne hanno infatti messo gli occhi anche tanti altri top club, soprattutto in Premier League, come ad esempio Arsenal, Liverpool e Manchester United. Ma stando a quanto riferito da Team Talk, il Milan sarebbe in pole position per Bouaddi. Nonostante la giovanissima età, il suo valore di mercato si aggira già attorno ai 30/35 milioni di euro, ma il prezzo è destinato a lievitare ancora nel corso dei prossimi mesi. Ecco perché il Milan potrebbe voler agire subito, per arrivare prima e bruciare la concorrenza internazionale. Quel che pare certo è che Bouaddi è tra i primi nomi sulla lista di mercato del Milan per il futuro.