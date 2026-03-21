Milan, le top news di giornata

Milan-Torino è matchday, le ultime: Leao out per infortunio, al suo posto c'è Fullkrug. Le possibili scelte di formazione di Allegri.

It’s matchday! Oggi rossoneri in campo a San Siro contro il Torino, calcio d’inizio alle ore 18, vediamo ora quelle che sono le ultime novità dalla sponda Milan in vista del match.

Tegola Leao: sarà out col Toro

Partiamo dalle notizie di formazione, e lo facciamo parlando dell’assenza annunciata ieri un po’ a sorpresa: quelladi Rafael Leao. Si è infatti riacutizzato il problema all’adduttore per il portoghese, che purtroppo dovrà quindi saltare la gara di oggi. Questa rappresenta una notizia negativa anche perché il problema è lo stesso che lo ha tormentato anche nell’arco della prima parte della stagione, un fastidio che ne ha limitato notevolmente le prestazioni. in effetti non ha mai dato la sensazione di essere davvero guarito; il vero Leao in questo campionato non l’abbiamo ancora visto e chissà se lo rivedremo. L’unica cosa positiva è che dopo questa gara ci sarà la sosta, almeno il numero 10 rossonero avrà un paio di settimane per recuperare. Sono previsti comunque anche degli accertamenti per verificare nel dettaglio la problematica.

Le possibili scelte di Allegri

Tornando alla formazione, stando alle notizie che filtrano da Milanello, c’è già una bozza abbastanza concreta. Si resta col 3-5-2: con Maignan in porta, difesa a tre quindi confermata con gli stessi interpreti, con Tomori, De Winter e Pavlovic. Sugli esterni, Saelemaekers a destra e Bartesaghi riprenderà il suo posto a sinistra, bocciato infatti Estupinan dopo la gara contro la Lazio. Modric ovviamente in cabina di regia, mezzala sinistra torna Rabiot dalla squalifica, mentre mezzala destra conferma per Fofana, anche se è ancora aperto il ballottaggio con Ricci. In attacco grossa chance per Fullkrug a rimpiazzare Leao, al suo fianco ci sarà Pulisic, ancora alla ricerca del suo primo gol del 2026. Torna a disposizione Santi Gimenez che partirà dalla panchina.