Milan, Allegri parla del futuro con i rossoneri

Non sarà semplice prevedere cosa accadrà al Milan di Allegri da qui fino a fine campionato: il futuro è incerto

In un momento in cui lo Scudetto sembra andarsene, Allegri cerca di affermarsi in zona Champions League. Soltanto la qualificazione tra le prime quattro potrebbe aprire scenari rosei per il futuro della squadra e dell’ambiente. A tal proposito mister Allegri ha rilasciato alcune dichiarazioni nella conferenza stampa di oggi in cui ha accennato al possibile avvenire del Milan. Ecco le sue parole

Sta discutendo con Tare riguardo il futuro? Quanto è cruciale proseguire con questo team di lavoro?

“Vedo Tare quotidianamente, pranziamo insieme a Milanello e siamo in ritiro insieme, approfondiamo le dinamiche della squadra e valutiamo dove possiamo intervenire. Furlani ci ha visitato dopo il derby e abbiamo condiviso un pranzo. Riguardo al futuro, non ne abbiamo ancora parlato, ma lo faremo tutti insieme”.

Forse si dovrebbero perfezionare anche le altre situazioni che non riguardano solo le punte?

“È fondamentale migliorare l’intesa tra i giocatori. Pulisic e Leao in quelle posizioni hanno giocato limitatamente insieme, ma lo stesso vale per gli altri. Tuttavia, ci sono state delle buone combinazioni, come Fullkrug-Pulisic a Firenze. Domenica, invece, Pulisic non è stato molto coinvolto, può capitare nel calcio”.

Tutto è ancora da definire mentre invece il pensiero di Allegri verte sulle punte attuali. Salgono i nomi di Fullkrug e Nkunku che potrebbero sostituire o Leao o Pulisic entrambi sottotono. Servono goal importanti e prestazioni di sacrificio per poter provare a portare i tre punti e rilanciarsi nel cuore delle prime 4 posizioni. Dalla coppia Leao e Pulisic ci si aspetta sempre tanto e mai come adesso servono in perfetta condizione