Milan, le top news di giornata

Milan-Torino, ultime novità di formazione prima della conferenza di Allegri: modulo, ballottaggi e aggiornamenti sul rientro di Loftus-Cheek.

Giornata di vigilia in casa Milan: domani la sfida contro il Torino a San Siro. Vediamo ora le ultime novità in vista del match, nell’attesa che mister Massimiliano Allegri parli in conferenza stampa più tardi alle ore 12.

Si va verso la conferma del 3-5-2, questo almeno è quanto filtra da Milanello, con gran parte dello schieramento visto nella sciagurata partita dell’Olimpico, ma anche molto simile a quello del derby vinto.

Rispetto alla scorsa ci sarà il rientro di Bartesaghi dall’inizio al posto di Estupinan. A centrocampo ci sarà Rabiot, che rientra dalla squalifica, e di conseguenza scivolerà in panchina Jashari. Come mezzala destra dovrebbe iniziare ancora Fofana, ma occhio al ballottaggio con Ricci.

In attacco diverse incognite: a rigor di logica Allegri potrebbe ancora una volta confermare la coppia Leao–Pulisic, ma dato che l’attacco non sta brillando ultimamente, potrebbero essere presi in considerazione anche Fullkrug e Nkunku per partire dall’inizio.

Buone notizie dall’infermeria

Ci sono novità anche dal fronte infortunati. Loftus-Cheek potrebbe infatti rientrare prima del previsto. In seguito alla frattura dell’osso alveolare della mascella e di alcuni denti nella sfida col Parma del 22 febbraio, il centrocampista inglese dovrebbe riprendere ad allenarsi con un supporto protettivo durante il periodo della sosta per le nazionali, così da poter accelerare il rientro in campo.