Milan, le top news di giornata

Il Milan prepara la sfida contro il Torino tra allenamenti, chiarimenti nello spogliatoio e possibili cambi di formazione.

Proseguono gli allenamenti dei rossoneri in vista della gara di sabato contro il Torino. In questi giorni serve resettare l’ultima sconfitta e le polemiche che ne sono conseguite e ripartire.

A proposito di polemiche, secondo quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, sarebbe tornato il sereno tra Rafael Leao e Christian Pulisic. Sarebbe arrivata la stretta di mano tra i due per lasciare alle spalle quanto successo domenica scorsa. Il portoghese avrebbe anche chiesto scusa per la reazione avuta durante il cambio.

I due avrebbero anche rivisto i video delle azioni tanto discusse insieme, a mente fredda, così da analizzare al meglio la situazione in vista del futuro.

Le possibili scelte di Allegri

Per la partita col Torino sono previsti alcuni cambi di formazione. Tornerà al suo posto sicuramente Rabiot dopo la squalifica e anche Bartesaghi tornerà dall’inizio, sostituendo un bocciato Estupinan.

Da capire se il resto dello schieramento verrà confermato: circola l’ipotesi di un cambio modulo e il passaggio al 4-3-3, così da mettere Pulisic e Leao a proprio agio, ma resta un’opzione poco probabile. Anche davanti non è scontata al 100% la partenza dall’inizio dei due qualora venisse confermato il 3-5-2. Staremo a vedere.