Milan, Sabatini rimprovera Leao: le parole

Il giornalista Sandro Sabatini ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla prestazione insufficiente di Rafael Leao

Ai microfoni di Pressing, Sandro Sabatini ha discusso di Rafael Leao, suggerendogli di prendere spunto da Yildiz della Juventus.

“Contro l’Udinese, Yildiz gli ha chiesto di comportarsi da falso nove, ma poco dopo Spalletti lo ha spostato, inserendo Boga in quella posizione. Tuttavia, il turco ha dimostrato impegno. C’è una domanda che, secondo me, bisogna porsi riguardo a Leao: quale valore ha per il Milan? Se è considerato il giocatore di punta, se è quello con il contratto più alto, se rappresenta il progetto che ha guidato il Milan negli ultimi anni, non possiamo permettere un rendimento del genere e che esca dal campo in tale modo. Se, invece, deve essere messo a confronto con gli altri, allora discorriamo su un’altra questione”.