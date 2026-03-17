Milan, le top news di giornata

Il Milan riprende gli allenamenti dopo la sconfitta con la Lazio: focus sulla sfida al Torino, dubbi in attacco e possibili cambi di Allegri.

Dopo il giorno di stop di ieri il Milan riprenderà oggi gli allenamenti in vista della sfida in programma sabato contro il Torino. Ci sono ancora da smaltire le scorie della deludente sconfitta contro la Lazio di domenica, mister Allegri dovrà essere bravo a lavorare anche sulla testa dei giocatori per far sì che rialzino subito la testa e tornino alla vittoria. Sfumato il sogno scudetto, ora occorre blindare il posto Champions e, se possibile, anche il secondo posto.

Cambiamenti in vista per Allegri

Proiettandosi già alla sfida col Torino, possiamo provare a immaginare qualche cambio. Tornerà Rabiot dalla squalifica, mentre Bartesaghi potrebbe riprendere il suo posto dall’inizio. Poi c’è il dubbio attacco. Tante le polemiche e le chiacchiere che si sono scatenate dopo la gara, con Leao arrabbiato con Pulisic per i pochi palloni ricevuti e con entrambi, nel complesso, molto sotto tono.

Molti nodi sono venuti al pettine: il portoghese non è una prima punta, è completamente a disagio schierato in quel ruolo, oltre al fatto che dà la sensazione di non essere ancora al top fisicamente. L’americano invece, probabilmente, oltre che sul piano fisico è sottotono anche su quello mentale, ancora a secco nel 2026, decisamente non da lui. Vedremo come Allegri riuscirà a trovare la soluzione. Possibile cambio modulo e passaggio al 4-3-3? Staremo a vedere.