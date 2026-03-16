Lazio-Milan: i Top e Flop rossoneri

Brutta prestazione del Milan contro la Lazio: pochi Top e tanti Flop tra i rossoneri. La nostra analisi dei singoli.

Disfatta pesante quella di ieri sera per il Milan, non solo per il risultato, ma soprattutto per la prestazione. Un Milan pessimo nella prima frazione: troppi gli errori tecnici, troppi gli spazi lasciati, ma anche poca personalità. Un po’ meglio nel secondo tempo, con la Lazio che è stata messa sotto, ma per un motivo o per l’altro non si è riusciti a trovare il gol del pari. Vediamo ora quelli che secondo noi sono i Top e i Flop del match.

I Top

Più che di Top, dopo una gara del genere si può parlare di chi è stato “il meno peggio”. Difficile parlare di ottima prestazione per qualcuno nella gara di ieri. Noi ne abbiamo scelti due che quanto meno ci hanno provato e hanno strappato una sufficienza piena.

Uno è Modric: non il solito Modric perfetto e serafico, qualche errorino lo fa anche lui, però ci mette l’anima. L’unico con un po’ più di lucidità nel primo tempo, almeno non sbaglia troppo tecnicamente, fa qualche recupero dei suoi, prova anche ad inventare qualcosa mettendosi in proprio. È uno degli ultimi a mollare.

L’altro che abbiamo deciso di salvare è Pavlovic. Qualche errore veniale nel primo tempo, soprattutto sbavature ingenue, ma poi a lungo andare è uno di quelli che nel Milan sbaglia meno e soprattutto l’unico che vince i duelli. Si mette in mostra in un paio di chiusure uno contro uno in campo aperto da cui esce palla al piede. Alla fine cerca perfino di improvvisarsi centravanti per recuperarla: insomma, ce la mette tutta.

I Flop

Tra i Flop di giornata bisognerebbe includere quasi tutta la squadra. Noi in particolare ne abbiamo scelti tre e questa volta uno dei tre è mister Massimiliano Allegri.

Probabilmente questa è l’unica giornata tra quelle in cui il Milan ha perso punti in cui il tecnico rossonero ci mette del suo. L’approccio alla gara era totalmente sbagliato, e non parliamo solo di errori individuali dei giocatori. Tatticamente il Milan non era messo bene in campo nel primo tempo. Allegri rimedia poi all’intervallo passando al 4-3-3, ma poi sbaglia clamorosamente i cambi, togliendo Leao. È vero, stava facendo male, è come se, richiamandolo in panchina, si fosse persa tutta la pericolosità offensiva. Col passaggio al 4-2-3-1 finale, Leao sarebbe stato perfetto, era giusto concedergli almeno 15-20 minuti nel suo ruolo largo a sinistra; invece ha fatto solo il centravanti, che non è il suo ruolo. Dopo questa partita Allegri penserà ad un cambio modulo? Vedremo.

Altro flop indiscutibile è Estupinan. Dopo essere stato l’eroe del derby era giusto ridargli fiducia, ma il terzino ecuadoriano non ha sicuramente sfruttato la chance. Sono venuti fuori tutti i suoi limiti: nullo in fase di spinta e pessimo in fase difensiva. Nell’azione del gol biancoceleste, Isaksen se lo mangia e si ritrova solo davanti a Maignan. La sensazione è che, dopo una prova del genere, il gol nel derby non sia più sufficiente per salvarlo. Lo rivedremo in campo dall’inizio da qui alla fine? Difficile.

L’altro flop, a rigor di logica, dovrebbe essere Leao con una prestazione da 5, impalpabile. Ma in questo caso mettiamo Pulisic. In campo tutta la partita ma non è il vero Pulisic che conosciamo: è spento, velleitario. In un paio di occasioni non serve Leao ben posizionato facendo perdere tutto il ritmo dell’azione. Una grossa delusione.