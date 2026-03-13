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Milan, Estupinan di nuovo nei primi 11? La probabile di Allegri

Lorenzo Focolari – 13 Marzo, 18:21

Pervis Estupinan

Il tecnico del Milan si sta mettendo all'opera per definire la probabile formazione dei primi 11 contro la Lazio

Dopo la fantastica affermazione nel Derby che ha rinnovato entusiasmo e vigore per la possibile ripartenza del campionato, Max Allegri si sta preparando per affrontare la complicata trasferta all’Olimpico contro la Lazio. I tifosi biancocelesti hanno scelto questa sfida contro i rossoneri per porre fine alla loro assenza dagli spalti: il Milan troverà un’atmosfera piuttosto vivace.

Il mister sembra intenzionato a schierare Estupinan a sinistra. L’eroe inaspettato del derby dovrebbe sostituire Bartesaghi per sfruttare questo ottimo momento di forma. In mezzo al campo, al posto dello squalificato Rabiot ci sarà probabilmente uno tra Jashari e Ricci, con il giocatore svizzero che attualmente sembra leggermente in vantaggio. In attacco si affiderà nuovamente a Leao e Pulisic, che contro l’Inter hanno mostrato segnali di miglioramento promettenti.

16 Maignan
23 Tomori 5 De Winter 31 Pavlovic
56 Saelemaekers 19 Fofana 14 Modric 30 Jashari 2 Estupinan
11 Pulisic 10 Leao
In panchina: 1 Terracciano, 96 Torriani, 27 Odogu, 33 Bartesaghi, 24 Athekame, 4 Ricci, 18 Nkunku, 9 Fullkrug.