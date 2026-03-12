Mercato Milan, Gazzetta: pronti 100 milioni per tre colpi

Il Milan pianifica già il mercato estivo: secondo la Gazzetta il budget sarà di circa 100 milioni per un grande colpo per reparto.

Non è ancora chiara quale sarà la posizione finale di classifica del Milan: mancano infatti ancora dieci giornate alla fine del campionato. Quella che invece appare sempre più probabile è la qualificazione in Champions League. Dopo l’assenza di quest’anno, dovuta al campionato disastroso della scorsa stagione, il club rossonero si prepara finalmente a tornare nel palcoscenico che più gli si addice, quello europeo.

Per farlo però all’altezza della propria storia serviranno colpi di assoluto livello. Proprio su questo si è concentrata questa mattina l’analisi della Gazzetta dello Sport. La Rosea ha parlato di un incontro tra Furlani e Allegri, nel quale l’attuale AD avrebbe rassicurato il tecnico su un budget di circa 100 milioni di euro da investire sul mercato, ovviamente in caso di qualificazione alla Champions League.

Tre rinforzi mirati per alzare il livello

L’idea sarebbe quella di non intervenire con tanti acquisti in stile rifondazione come accaduto la scorsa estate, ma con pochi colpi mirati: circa tre innesti, uno per reparto, ma di alto livello e pronti a diventare subito titolari, aumentando la competitività della rosa.

Per la difesa il nome indicato è quello di Kim Min-Jae, ex Napoli e attualmente al Bayern Monaco. A centrocampo invece piace Leon Goretzka, sempre del Bayern, che potrebbe diventare un’opportunità interessante dato il contratto in scadenza a giugno: una mezzala completa, per caratteristiche simile a Rabiot.

Infine l’attacco. Sono ormai due anni che il Milan fatica a trovare un nove titolare dopo l’addio di Olivier Giroud, e il profilo che piacerebbe di più sarebbe quello di Moise Kean della Fiorentina.

Staremo a vedere se queste idee troveranno davvero conferma, perché si sa, il calciomercato è sempre imprevedibile.