Milan, le top news di giornata

Prosegue la preparazione dei rossoneri in vista della gara di domenica sera contro la Lazio. Vediamo ora le ultime novità.
La buona notizia giunta ieri da Milanello è stata quella del rientro in gruppo di Santiago Gimenez che, dopo quasi cinque mesi di stop, è tornato ad allenarsi insieme ai compagni. L’operazione alla caviglia dovrebbe aver risolto una volta per tutte il problema che l’attaccante messicano si portava dietro da tempo e ora potrebbe essere un rinforzo per Massimiliano Allegri nel finale di stagione. È vero, essendo fermo da tempo, prima di poterlo rivedere in campo ci vorrà ancora un po’, considerando anche che al momento il pacchetto avanzato del Milan è al completo, ma chissà: potrebbe comunque riuscire a ritagliarsi il suo spazio, dipenderà da lui.
I principali temi di mercato
Nel frattempo si parla anche di mercato, con l’operazione che porta al brasiliano André del Corinthians ormai sul punto di saltare. Si torna a parlare anche del mercato attaccanti per giugno: il nome in cima alla lista sarebbe sempre quello di Moise Kean.