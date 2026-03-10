Milan, le top news di giornata

Oggi riprendono gli allenamenti a Milanello in vista della sfida contro la Lazio. L'AIA intanto da ragione a Doveri: non c'è rigore di Ricci

Oggi è giorno di ripresa degli allenamenti per i rossoneri di mister Massimiliano Allegri, che inizieranno a preparare la sfida contro la Lazio. Milan che dovrà affrontare i biancocelesti senza un giocatore chiave come Adrien Rabiot, squalificato: vedremo in settimana come il mister deciderà di sostituirlo.

Settimana che potrebbe essere quella buona anche per il rientro di Santiago Gimenez: il messicano potrebbe finalmente tornare ad allenarsi in gruppo. Ci vorrà probabilmente ancora un po’ prima di vederlo effettivamente impiegato da Allegri in campo, però resta comunque una buona notizia dato che era fuori da fine ottobre.

Il caso rigore nel derby

Intanto l’AIA ha messo a tacere le polemiche generate da un episodio avvenuto nel derby. Giusta la decisione dell’arbitro Doveri di non concedere calcio di rigore sul tocco di mano di Samuele Ricci.

Tutto l’ambiente nerazzurro si era scatenato reclamando per un calcio di rigore non dato, ma evidentemente queste proteste avevano poco fondamento. Questa la spiegazione ufficiale riportata questa mattina sul Corriere della Sera, che lascia poco spazio alle polemiche:

“Ricci stava correndo verso la propria porta e il movimento del braccio non era volto ad aumentare il volume del corpo. Ha tentato di ritrarre subito il braccio per evitare l’impatto. Il braccio non è fuori sagoma rispetto alla traiettoria del pallone”.