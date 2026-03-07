Milan, le top news di giornata

Vigilia del derby di Milano: conferenza di Allegri alle 12, allenamento a Milanello con la presenza di Gerry Cardinale e dubbio di formazione.

Siamo alla vigilia del derby di Milano: domani sera alle 20.45 andrà in scena quella che probabilmente sarà la partita più importante della stagione, una sfida che può già pesare tanto sullo scudetto nonostante siamo ancora a 11 giornate dalla fine. Vediamo ora le ultime novità e il programma dei rossoneri in vista del big match.

Il programma della vigilia

Oggi alle 12 parlerà mister Massimiliano Allegri in conferenza stampa, mentre nel pomeriggio dirigerà l’allenamento della squadra, con inizio alle ore 15. La notizia è che dovrebbe essere presente anche l’owner del club Gerry Cardinale che, oltre ad assistere al derby domani sera, starà vicino alla squadra anche alla vigilia e seguirà la seduta di allenamento. La squadra poi si tratterà in ritiro al centro sportivo di Milanello.

Per quanto riguarda le possibili scelte, si va verso la conferma dello stesso undici iniziale che abbiamo visto a Cremona. L’unica variazione potrebbe essere Estupinan inizialmente al posto di Bartesaghi, visto che il terzino italiano ha ripreso ad allenarsi solo ieri. Resterà comunque il dubbio fino all’ultimo: spetterà a mister Allegri scioglierlo.