Milan, Bartesaghi ok ma si prepara Estupinan? Le ultime

Allegri e il suo staff hanno potuto riaccogliere Davide Bartesaghi, tornato a disposizione dopo aver recuperato dal fastidio al flessore della coscia destra, accusato nei minuti finali della partita contro la Cremonese domenica scorsa. Questo consente al Milan di riavere un giocatore importante in vista del derby contro l’Inter, previsto fra due giorni, domenica 8 marzo, a San Siro con fischio d’inizio alle ore 20. 45, valido per il 28° turno del campionato di Serie A Enilive.
L’unica incertezze per Massimiliano Allegri, a un po’ più di 48 ore dalla sfida, sembra riguardare proprio il lato sinistro del campo. Attualmente Pervis Estupinan sembra avere il vantaggio rispetto a Bartesaghi. A centrocampo, Youssouf Fofana dovrebbe essere scelto al posto della coppia Jashari-Ricci per affiancare gli intoccabili Modric e Rabiot.
In attacco, invece, verrà confermata la coppia Pulisic-Leao. In difesa, a causa dell’assenza di Gabbia, De Winter tornerà ad essere schierato come titolare. Queste informazioni provengono dal sito di Sky Sport.