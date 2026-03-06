Milan, le top news di giornata

Le ultime a due giorni dal derby: possibile conferma dell’undici di Cremona, dubbio Bartesaghi e ballottaggi Fofana-Ricci e Pulisic-Nkunku.

Mancano due giorni al derby, vediamo ora le ultime novità in vista della sfida più attesa.

Verso il derby: dubbio Bartesaghi e due ballottaggi

Per quanto riguarda la possibile formazione, si va verso la conferma dello stesso undici visto a Cremona. C’è solo l’incognita Bartesaghi. Ieri si è allenato a parte, mentre oggi proverà a rientrare in gruppo così da capire se Allegri potrà portarlo almeno in panchina domenica sera. In questo momento diamo per probabile al suo posto la presenza di Estupinan sulla fascia sinistra, che avrà una grossa occasione per convincere in una partita così importante come il derby.

Per quanto riguarda il resto dello schieramento, ci sono due mini ballottaggi: Fofana in vantaggio su Ricci a centrocampo e Pulisic in vantaggio su Nkunku in avanti. Gli assenti saranno Gabbia, Loftus-Cheek e Gimenez, anche se il messicano è ormai prossimo al rientro. Domani alle 12 ci sarà invece la conferenza stampa della vigilia di mister Massimiliano Allegri.