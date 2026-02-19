Milan, le top news di giornata

Il Milan pareggia a San Siro contro il Como: rimpianti per i rossoneri, ma segnali positivi da Leao, Saelemaekers e Jashari.

È il giorno dopo il pareggio ottenuto dai rossoneri a San Siro contro il Como. Pareggio che lascia qualche rimpianto, perché quella di ieri sera è stata una gara giocata bene dal Milan, sicuramente meglio rispetto all’andata, in cui però erano stati riportati a casa i tre punti.

Pesante l’errore di Maignan nel primo tempo, che ha consegnato il vantaggio alla squadra di Fabregas, ma a Maignan, visti tutti i salvataggi fatti fin qui in stagione, non si può assolutamente recriminare nulla.

Le note positive: Leao, Saelemaekers e Jashari

Tanti spunti positivi invece arrivano dai singoli: Leao ha trovato il gol al ritorno da titolare, sale così ad otto reti al pari a Pulisic. Altra buona notizia è il ritorno di Saelemaekers, partito dalla panchina visto lo stop degli ultimi venti giorni per infortunio: entrato in campo al 55’, è stato uno dei più vivaci, contribuendo alla spinta del Milan e mostrando una buona brillantezza per essere al rientro.

Bella sorpresa anche Jashari: 90’ in campo per lui, ha offerto una prova solida in entrambe le fasi, impreziosita dal lancio per Leao che ha portato al pareggio. Attendiamo novità invece sulle condizioni di Pavlovic, uscito per un problema fisico. Allegri ha rassicurato tutti sulle sue condizioni, con la speranza che ci sia domenica contro il Parma, partita da vincere assolutamente.