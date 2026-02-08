Milan, tre nomi per rinforzare la difesa a giugno

Il Milan pensa già alla difesa per l’estate: tre nomi sul taccuino della dirigenza per rinforzare il reparto in vista della prossima stagione.

Il mercato di riparazione del Milan si è concluso ormai una settimana fa, senza grandi botti. Ci si aspettava l’acquisto di un difensore centrale per completare la squadra, ma poi, per valutazioni da parte della società, si è deciso di non fare nulla e confermare la fiducia ai giocatori già presenti.

L’operazione per il centrale di difesa è però soltanto rimandata, in particolare all’estate, quando il Milan avrà tutto il tempo e i fondi necessari per migliorare e mettere a punto la rosa. Soprattutto in caso di qualificazione in Champions, servirà una rosa più profonda, con numerosi giocatori affidabili da alternare nelle tante partite da giocare.

Tra i veri nomi, noi ne abbiamo individuati tre che per costi, appetibilità e profilo sono i più papabili per essere obiettivi concreti del Milan.

I tre possibili rinforzi per il reparto difensivo

Partiamo da Mario Gila della Lazio. Non è più un segreto il fatto che lo spagnolo sia un pallino del DS Igli Tare, che ai tempi della Lazio lo portò in Italia. In aggiunta, Gila ha dei costi relativamente contenuti, visto il contratto in scadenza nel giugno 2027: si può strappare alla Lazio per una cifra vicina ai 20 milioni di euro.

L’altro nome è Federico Gatti della Juventus. Il centrale italiano classe 1998 è molto apprezzato da Massimiliano Allegri, che lo ha allenato ai tempi della Juve. Anche lui non è troppo costoso, sui 20 milioni circa. Inoltre, Gatti alla Juve al momento non è un titolare fisso, fattore che potrebbe spingere ulteriormente la società a privarsene se il Milan dovesse presentarsi con una richiesta adeguata.

L’ultimo nome è forse un po’ più costoso, sui 25-30 milioni: si tratta di Radu Dragusin del Tottenham. Reduce da un infortunio al crociato rimediato l’anno scorso, è comunque molto giovane (classe 2002) e dalle grandi potenzialità. Dragusin era stato prelevato dal Tottenham proprio dalla Serie A, dove aveva brillato con la maglia del Genoa. La dirigenza del Milan è di solito molto attenta a questo tipo di profili: giocatori con grande potenziale, che magari per un motivo o per l’altro si sono un po’ svalutati e hanno bisogno dell’ambiente giusto per rilanciarsi. Dragusin per questo motivo può risultare interessante, anche se l’operazione non sarebbe facilissima.

Staremo a vedere su chi deciderà di puntare il Milan tra questi tre. È possibile anche che ne venga preso più di uno, ma comunque bisogna sempre tenere d’occhio il possibile ‘mister X’. Soprattutto se Allegri dovesse insistere su un nome di grande esperienza, allora bisognerebbe fare altri ragionamenti.