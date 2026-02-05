Milan, le top news di giornata

Le news di giornata in casa Milan: i tre giorni di riposo concessi da Allegri, la ripresa a Milanello e aggiornamento sugli infortunati.

Iniziano oggi i tre giorni di riposo che Allegri ha concesso alla squadra. Infatti, in seguito alla vittoria di Bologna, i rossoneri si sono presentati ieri a Milanello per una seduta in palestra, tra scarico per chi ha giocato e un po’ di potenziamento per chi non ha giocato. La ripresa degli allenamenti è prevista quindi domenica, con la prossima partita in programma che sarà venerdì 13 febbraio: Pisa–Milan.

Il punto sugli infortunati

Ora facciamo un breve punto sugli infortunati e gli acciaccati per capire quando saranno nuovamente a disposizione di Allegri.

Partiamo da Bartesaghi, che aveva accusato un problemino proprio martedì contro il Bologna: niente di grave per lui, erano soltanto crampi.

Per Leao e Pulisic invece c’è ottimismo. Il portoghese era in panchina e non è stato impiegato dato il risultato ormai al sicuro: meno gioca e meglio è per lasciarsi alle spalle questo inizio di pubalgia. Pulisic non è stato convocato e anche lui entro venerdì 13 dovrebbe rientrare a disposizione e guarire dalla borsite.

Il punto interrogativo resta Saelemaekers: il suo recupero contro il Pisa non è certo. Ha un problema all’adduttore che va gestito per evitare ricadute, contro il Como nel recupero del 18 dovrebbe però esserci. Intanto c’è Athekame che può sostituirlo e ha dato buone garanzie nella scorsa gara.

Poi infine c’è il lungodegente Gimenez: lui lo rivedremo nella seconda metà di marzo se tutto andrà bene. Sarà un rinforzo per il finale di stagione, anche se il suo futuro sembra orientato ad essere lontano dal Milan.