Milan, Biasin elogia Allegri: “Non si lamenta mai…” Le parole

Fabrizio Biasin, nel suo articolo su tuttomercatoweb. com, ha espresso le sue opinioni riguardo al momento attuale del Milan, che ieri ha vinto 3-0 contro il Bologna grazie ai gol di Ruben Loftus-Cheek, Christopher Nkunku e Adrien Rabiot.

“Parliamo di Allegri, che ha molte qualità, ma una in particolare spicca: non si lamenta mai. Può affrontare una partita a Bologna con una squadra in parte infortunata, ma non dirà mai ‘beh’: schiera sempre il miglior undici possibile, valorizza ogni giocatore a disposizione e nella maggior parte dei casi riesce a portare a casa la vittoria.

“E non si lamenterà mai del mercato, anche quando avrebbe giustificato farlo. Max Allegri è un valore aggiunto per un Milan che – giustamente – mira allo scudetto. E ovviamente, oltre a Rabiot”.