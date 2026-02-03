Milan, le top news di giornata

Stasera si gioca Bologna-Milan: le ultime su formazione e indisponibili e il recap dell’ultimo giorno di mercato rossonero.

It’s matchday: stasera il Milan affronta il Bologna. Vediamo le ultime in vista del match e facciamo un breve recap dell’ultimo giorno di mercato.

Nonostante siano passati diversi giorni dall’ultima sfida, i rossoneri affronteranno la partita di stasera con qualche defezione. Infatti non saranno disponibili né Pulisic né Saelemaekers per infortunio. In più c’è Leao che, sebbene sia a disposizione, è tutt’altro che al top. Senza due titolari e con un Leao a mezzo servizio, Allegri dovrà inventarsi qualcosa soprattutto nel reparto offensivo, dove potrebbero partire dall’inizio Nkunku e Loftus-Cheek. Sulla fascia destra, in questo caso, ci sarebbe Athekame.

Non escludiamo però l’impiego di Leao dal 1’, come successo a Roma, dove anche lì non era al meglio. Negli altri reparti dovrebbero esserci pochi cambiamenti: probabile il ritorno di Pavlovic dal 1’ al posto di Tomori, con De Winter spostato sul centro-destra. A centrocampo, dopo le due panchine di fila, potremmo rivedere Fofana dall’inizio al posto di Ricci.

Un mercato di riparazione senza il botto

Andando invece all’ultimo giorno di mercato, resta la sorpresa e la delusione per l’affare Mateta saltato. Sembrava potesse essere lui il grande colpo del mercato rossonero, ma alla fine si è deciso di non procedere, così come si è preferito non intervenire in difesa, che sulla carta sembrava il reparto più sguarnito.

Guardando il bicchiere mezzo pieno, però, va segnalato l’acquisto di diversi giovani di prospettiva, tra cui spicca il nome di Alphadjo Cissé, pagato 8 milioni dall’Hellas Verona e che vedremo in rossonero dalla prossima stagione. E poi ovviamente c’è Fullkrug, l’unico acquisto per la prima squadra messo a segno ad inizio gennaio: uno come lui serviva sicuramente. Vedremo se basterà o meno, solo il campo potrà dirlo.