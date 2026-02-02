Milan, Mateta saltato! Allegri non avrà l’attaccante

L'attaccante del Crystal Palace non ha superato le visite mediche e adesso il Milan si ritrova con 4 punte semi infortunate

Così Peppe Di Stefano live da Milanello sulla trattativa sfumata per Mateta:

“Negli ultimi minuti avete sentito e letto resoconti, Mateta non si fa più. Sembra che rappresentasse l’acquisto che il Milan desiderava completare subito per luglio e che sarebbe diventato il futuro numero 9. Nella mente di Allegri si profila un 3-5-2, e il suo piano prevedeva un attacco combinato con Mateta e Fullkrug come la coppia fisica e Leao, Pulisic e Nkunku come quella più dinamica. La cosa incredibile di questa situazione è che 36 ore fa il Milan era a un passo dal portarlo a Milanello subito, anche perché gli attaccanti attuali non stanno benissimo”.

“Leao ha un’infiammazione, Pulisic ha una borsite all’ileopsoas, e Fullkrug ha un problema al dito del piede, quindi Mateta sarebbe stato utile. Non è riuscito a superare le visite mediche poiché il problema al ginocchio è reale. Non posso quantificare la gravità, so solo che il ragazzo ha avuto questi problemi negli ultimi mesi; anche la stampa inglese ha accennato a un possibile intervento per la cartilagine, e l’anno prossimo il Milan, che in teoria parteciperà alle coppe e disputerà tre partite a settimana, con un ginocchio malandato non può andare lontano”.