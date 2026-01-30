Milan, le top news di giornata

Milan, giornata di riposo a Milanello, l'attenzione è rivolta al mercato: sorpresa in attacco con l’assalto a Mateta del Crystal Palace.

Oggi non sono in programma allenamenti sul campo di Milanello per la prima squadra del Milan: mister Massimiliano Allegri ha infatti concesso un giorno di riposo alla squadra. Dato che la prossima partita, la trasferta di Bologna, è in programma martedì, la settimana è stata organizzata un po’ diversamente rispetto al solito.

Intanto, in attesa di capire come potrebbe schierarsi in campo il Milan e quali saranno le possibili scelte di Allegri, parliamo di mercato, dato che mancano pochi giorni al termine della finestra invernale.

Mercato, sorpresa in attacco

La notizia del giorno, che in realtà è arrivata nella notte, è un po’ una sorpresa: ci si aspettava qualcosa in difesa, invece il Milan sta puntando forte sull’attacco. Secondo la Gazzetta dello Sport, i rossoneri avrebbero infatti iniziato l’assalto a Jean-Philippe Mateta del Crystal Palace. Secondo quanto riportato, sarebbe anche stato già raggiunto un accordo per una cifra vicina a 30 milioni.

Il Milan probabilmente avrà fatto le sue valutazioni, ritenendo che un Mateta in uscita fosse un’opportunità troppo golosa per lasciarsela scappare. A questo punto non resta che attendere per capire se la trattativa potrà concretizzarsi e, in caso, se in attacco cambierà qualcosa, ovvero se qualcuno uscirà per fargli posto. Staremo a vedere.