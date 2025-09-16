Milan, le top news di giornata
Stefania Palminteri
Milano
16 Settembre, 09:05
Rabiot e Allegri
Gli aggiornamenti di giornata: infortuni sotto controllo per Pavlovic e Maignan, da oggi si inizia a preparare la sfida con l'Udinese

Martedì tranquillo in casa Milan: dopo la vittoria contro il Bologna di domenica, oggi la squadra riprenderà gli allenamenti in vista della prossima sfida di campionato, sabato contro l’Udinese.

La situazione infortunati

Buone notizie dall’infermeria: niente di grave per Pavlovic e Maignan, che non hanno riportato lesioni muscolari. Il difensore serbo potrebbe anche recuperare per la gara di sabato, mentre per il portiere si punta al rientro nella settimana successiva, in tempo per il big match contro il Napoli. Entrambi saranno comunque valutati giorno per giorno.

Esordi positivi

Domenica sera è stata anche la serata degli esordi: ben quattro rossoneri hanno fatto la loro prima apparizione con la nuova maglia. Terracciano, De Winter, Rabiot e Nkunku hanno convinto e si candidano a una maglia da titolare contro l’Udinese. Terracciano prenderà il posto di Maignan, De Winter potrebbe sostituire Pavlovic, Rabiot si è già imposto come punto fermo del centrocampo e Nkunku ha mostrato ottime qualità, pronto a insidiare la titolarità di Gimenez o a ritagliarsi uno spazio più importante a gara in corso.

