Milan, si lavora al rinnovo di Pulisic: il punto della trattativa

Il dialogo fra la dirigenza del Milan e Christian Pulisic sta proseguendo in vista di un rinnovo di contratto che pare ben intavolato

Christian Pulisic si è rivelato una delle certezze più concrete nelle ultime stagioni rossonere. Arrivato nell’estate del 2023, ha conquistato tutti con prestazioni da leader sia in campo che fuori. Il Milan ora vuole blindarlo. Si lavora a un prolungamento di contratto fino al 2029, con ingaggio da 5 milioni di euro a stagione. Un segnale chiaro, quindi: il futuro passa anche da lui. La società di via Aldo Rossi è estremamente soddisfatta del rendimento dell’ex Chelsea, protagonista con gol, assist e continuità. In poco tempo è diventato imprescindibile per il gioco di ogni allenatore che si è seduto sulla panchina, tanto da spingere la dirigenza ad anticipare i tempi per il rinnovo, nonostante l’attuale contratto scada nel 2027. Il piano è quello di premiare il rendimento e costruire attorno a lui una parte importante del progetto tecnico.

La situazione attuale

La trattativa, secondo fonti interne, è in fase avanzata e non si registrano particolari ostacoli. Entrambe le parti sono infatti entusiaste di continuare insieme. Pulisic si sente al centro del progetto e ha trovato a Milano l’ambiente ideale per esprimersi al meglio. Dopo una carriera vissuta tra Bundesliga e Premier League, l’esperienza in Serie A lo ha rilanciato sotto ogni punto di vista. Il nuovo contratto dovrebbe contenere anche bonus legati a prestazioni individuali e risultati di squadra, segno di una fiducia concreta e duratura. Il Milan punta a chiudere l’accordo entro poco tempo. Con la firma, i rossoneri si assicurerebbero un giocatore di grande qualità per gli anni a venire. E soprattutto, la dimostrazione che il progetto e la sostenibilità può andare di pari passo con l’ambizione.